В МИД назвали военные учения в Финляндии провокацией НАТО

Андрей Настасьин оценил тренировки военных блока с 21 по 26 июля.

Прошедшие военные учения Финляндии около государственных границ России - это часть провокационных действий НАТО по сдерживанию Москвы. Речь идет о тренировках, состоявшихся в период с 21 по 26 июля. В мероприятиях приняли участие порядка 1700 человек личного состава и 300 транспортных средств военного блока. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга в Москве перед журналистами заместитель директора департамента информации и печати министерства по иностранным делам Андрей Настасьин.

Рассматриваем ... как составную часть комплексных провокационных действий НАТО по сдерживанию России, в том числе в рамках продолжающейся ускоренными темпами интеграции Финляндии в Североатлантический альянс. Андрей Настасьин, сотрудник МИД РФ

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Фото и видео: МИД России