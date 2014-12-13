  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:30
125
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В МИД России решительно осудили убийство главы политбюро ХАМАС

0 0

Андрей Настасьин прокомментировал гибель Исмаила Хании в Тегеране.

В российском внешнеполитическом ведомстве решительно осудили убийство главы политического бюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга в Москве перед журналистами заместитель директора департамента информации и печати министерства по иностранным делам Андрей Настасьин.

Решительно осуждаем убийство Хании в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране. Очевидно, что организаторы этого политического убийства отдавали себе отчет в том, какими опасными последствиями для всего региона чревата эта акция.

Андрей Настасьин, сотрудник МИД РФ

По словам дипломата, указанное преступление негативно отразится на проведении опосредованных контактов между руководством ХАМАС и Израилем по согласованию взаимоприемлемых условий режима прекращения огня в секторе Газа. 

Лавров считает невозможным полное уничтожение ХАМАС.

Фото и видео: МИД России

Теги: андрей настасьин, ближний восток, иран, исмаил хания, масуд пезешкиан, мид, убийство, хамас
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии