В МИД России решительно осудили убийство главы политбюро ХАМАС

В российском внешнеполитическом ведомстве решительно осудили убийство главы политического бюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга в Москве перед журналистами заместитель директора департамента информации и печати министерства по иностранным делам Андрей Настасьин.
Решительно осуждаем убийство Хании в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране. Очевидно, что организаторы этого политического убийства отдавали себе отчет в том, какими опасными последствиями для всего региона чревата эта акция.
Андрей Настасьин, сотрудник МИД РФ
По словам дипломата, указанное преступление негативно отразится на проведении опосредованных контактов между руководством ХАМАС и Израилем по согласованию взаимоприемлемых условий режима прекращения огня в секторе Газа.
Лавров считает невозможным полное уничтожение ХАМАС.
Фото и видео: МИД России
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