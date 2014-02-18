Глава МИД РФ прокомментировал заявление премьер-министра Израиля.

Глава МИД России Сергей Лавров считает невозможным полное уничтожение ХАМАС. Об этом он заявил журналистам по итогам визита в Малайзию.

Лавров прокомментировал заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о прекращении огня в секторе Газа после полного уничтожения боевиков ХАМАС. Он подчеркнул, что уничтожить организацию, у которой есть "достаточно возможностей и достаточно поддержки в том числе в мусульманском мире", является невозможным. Также Лавров отметил попытки некоторых стран подготовить новые компромиссные предложения, предусматривающие прекращение насилия поэтапно.

Ранее Госдеп подтвердил проведение в ОАЭ переговоров с Израилем по восстановлению Газы.

Видео: МИД России