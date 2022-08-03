В МИД назвали визит Пелоси на Тайвань дикой акцией

Мария Захарова опять назвал визит американки на китайский остров провокацией.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали визит американского спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань дикой акцией. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik. По словам чиновницы, Вашингтон ни во что не ставит другие страны, а также жертвует остатками собственного реноме. Эксперт уточнила, что ради сиюминутной выгоды и моментальной политической конъюнктуры, внутреннего и внешнего пиара, американская сторона будет "жертвовать всем".

Если что-то еще оставалось хотя бы из разряда "интересов США", в частности, в азиатском регионе, то вчера это было уничтожено. Для чего сейчас потребовалась эта дикая акция? Этого требует политическая конъюнктура. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Пелоси: делегация США намерена подтвердить приверженность поддержке Тайваня.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik