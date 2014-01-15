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Пелоси: делегация США намерена подтвердить приверженность поддержке Тайваня

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Американка встретилась с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Американский спикер из Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси заявила, что делегация Вашингтона намерена подтвердить приверженность поддержке острова Тайваня. Соответствующее заявление законодатель сделала на встрече с руководителем местной администрации Цай Инвэнь. По мнению политика, сегодня как никогда солидарность США и китайского региона имеет решающее значение.

Наша делегация, чем я очень горжусь, прибыла на Тайвань, чтобы дать понять, что мы не откажемся от нашей приверженности Тайваню и мы гордимся нашей дружбой, прошедшей испытание временем.

Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США

Конгрессмен из США высоко оценила сотрудничество Тайваня и Вашингтона сферах безопасности, экономики и государственного управления. По мнению Пелоси, на текущий момент мир находится перед выбором между демократией и автократией. При этом американская сторона надеется сохранить и оставить на Тайване демократию непоколебимой.

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Фото и видео: YouTube / Bloomberg Markets and Finance

Теги: китай, конгресс, нэнси пелоси, палата представителей, тайвань, цай инвэнь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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