В МИД Украины заявили о готовности встретиться в "нормандском формате"

Дмитрий Кулеба раскрыл подробности о готовящейся встрече глав МИД на саммите.

В украинском внешнеполитическом ведомстве заявили о готовности встретиться в "нормандском формате". Во время брифинга с журналистами глава МИД Дмитрий Кулеба уточнил, что Киев готов в проведению такого мероприятия с участием министров в любой момент. Он напомнил, что после летнего периода фиксируется активизация обсуждений по данному направлению.

Подготовка встречи глав МИД нормандского формата продолжается. Французские и немецкие коллеги пытаются согласовать приемлемую для всех дату. Я очень надеюсь, что Сергей Лавров подтвердит участие. Нам есть о чем говорить. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Чиновник заметил, что накануне состоялась онлайн-конференция советников глав стран-участниц "нормандского саммита". Киева призвал коллег как можно скорее организовать личное общение министров. При этом Кулеба считает, что Украине не требуется "серьезно готовиться" к событию.

Кулеба рассказал, что Украине нужно от США.

Фото: Facebook / Dmytro Kuleba