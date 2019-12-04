МИД Украины пообещал ответить демаршем на заявление Токаева о Крыме

Ранее президент Казахстана заявил, что Нур-Султан не признает воссоединение Крыма с Россией аннексией.

МИД Украины пообещал ответить демаршем на заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о Крыме. Об этом пишут РИА Новости.

Ранее президент заявил, что Нур-Султан не признает воссоединение Крыма с Россией аннексией (насильственное присоединение государством всей или части территории другого государства в одностороннем порядке). Украинские дипломаты выразили обеспокоенность этим высказыванием и отметили, что слова Касым-Жомарта Токаева противоречат принципам взаимного доверия, уважения суверенитета и территориальной целостности, на которых выстраиваются отношения двух стран.

Крым стал частью России после референдума в 2014 году. За присоединение к РФ проголосовали 95 % жителей полуострова.

Ранее в Кремле заявили, что дальнейшее обсуждение статуса Крыма невозможно.

Видео: Youtube/ Телеканал Хабар 24, TENGRI TV, ВМЕСТЕ-РФ