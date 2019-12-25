В МИД России заявили, что встреча лидеров "нормандской четверки" не прорабатывается

Андрей Руденко прокомментировал слухи о скорой встрече глав "нормандского формата".

В российском МИД журналистам заявили, что встреча лидеров "нормандской четверки" не прорабатывается. Об этом сообщил представитель дипломатического ведомства Андрей Руденко. По словам специалиста, для того, чтобы главы РФ, Германии, Франции и Украины собрались, должны быть выполнены определенные условия, которые в настоящее время не реализованы.

Нет, я это не могу подтвердить….По саммиту никаких договоренностей нет, поскольку не выполнены все основные условия, необходимые для создания такой встречи на высшем уровне. Андрей Руденко, представитель МИД РФ

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Фото: Piter.tv