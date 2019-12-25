Трагедия произошла в 2016 году в Анкаре.

Российский МИД оценил приговор по делу об убийстве посла России в Турции. Об этом дипломаты сообщили на официальном сайте. По мнению экспертов, в трагедии которая унесла жизнь Андрея Карлова, виновны "определенные круги", которые предварительно искуcственно нагнетали атмосферу в СМИ и соцсетях, направленную на негативную реакцию общественности из-за действий Москвы в Сирии.

Внимательно следили за ходом судебного процесса...Вызывает удовлетворение, что правоохранительная и судебная системы Турции наконец вынесли решение в отношении этого трагического инцидента. заявление МИД РФ

Напомним, что российского посла Андрея Карлова застрелили 19 декабря 2016 года. Инцидент произошел на торжественной церемонии открытия фотовыставки в Центре современного искусства в Анкаре. Преступника застрелили на месте происшествия. Им оказался экс-полицейский Мевлют Алтынташ. В России трагедию переквалифицировали как теракт. По уголовному делу проходят 28 человек. Девятерых из них приговорили к лишению свободы на срок от 5 до 15 лет. Еще пятерых суд оправдал. Девять фигурантов до сих пор находятся в розыске.

Фото: Piter.tv