В Турции потребовали оправдать обвиняемых по делу об убийстве Карлова

Пятерых просят освободить, а 23 человека хотят приговорить к пожизненному наказанию.

В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве Андрея Карлова. В отношении еще 23 фигурантов прокуратура требует пожизненного наказания. Об этом сообщил журналист "РИА Новостей" из зала суда. Заседание по данному расследованию назначено в Анкаре на 31 марта 2020 года.

Напомним, что посла застрелили 19 декабря 2016 года. Трагедия произошла на открытии фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". На дипломата напал полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, которого застрелили силы безопасности. Следствие полагает, что убийство стало провокацией с целью нанести вред отношениям РФ и Турции.

Обвинения предъявлены 28 подозреваемым. В списке значится оппозиционер и исламский проповедник Фетхуллах Гюлен. Он отрицает причастность к произошедшему. Суд ведется с 8 января 2019 года в инстанции по особо тяжким преступлениям.

Ранее посол РФ признал, что ссора с Турцией может затянуться на десятилетия.

