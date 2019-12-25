В Турции прошли поминальные мероприятия в честь годовщины гибели Андрея Карлова

Карлов погиб в результате террористического акта четыре года назад.

В Турции прошли поминальные мероприятия в честь годовщины гибели Героя России Андрея Карлова, который работал послом в Турции. Об этом пишет ТАСС.

Напомни, Карлов погиб в результате террористического акта четыре года назад. Сегодня российские дипломаты возложили к его памянитнику в посольстве цветы. В церемонии приняли учатие послы Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Туркменистана.

Мы помним и любим Андрея Геннадьевича. Алексей Ерхов, посол России в Турции

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