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В Турции прошли поминальные мероприятия в честь годовщины гибели Андрея Карлова
Сегодня, 15:07
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matveyvn

В Турции прошли поминальные мероприятия в честь годовщины гибели Андрея Карлова

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Карлов погиб в результате террористического акта четыре года назад.

В Турции прошли поминальные мероприятия в честь годовщины гибели Героя России Андрея Карлова, который работал послом в Турции. Об этом пишет ТАСС.

Напомни, Карлов погиб в результате террористического акта четыре года назад. Сегодня российские дипломаты возложили к его памянитнику в посольстве цветы. В церемонии приняли учатие послы Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Туркменистана.

Мы помним и любим Андрея Геннадьевича.

Алексей Ерхов, посол России в Турции

Ранее Путин рассказал о противоположных взглядах с Эрдоганом.

Теги: карлов, посольство, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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