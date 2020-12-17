Путин рассказал о противоположных взглядах с Эрдоганом

Он также считает президента Турции человеком, который держит слово и "не виляет хвостом".

Президент России Владимир Путин рассказал, что его взгляды с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом часто расходятся. Об этом он заявил в рамках ежегодной пресс-конференции.

Глава государства отметил, что, несмотря на противоположные взгляды с Эрдоганом, он считает президента Турции человеком, который держит слово и "хвостом не виляет".

Если он считает, что это выгодно для его страны, он идет до конца. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что пока не принял решение об участии в выборах в 2024 году.

Видео: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина