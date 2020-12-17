Путин рассказал о противоположных взглядах с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин рассказал, что его взгляды с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом часто расходятся. Об этом он заявил в рамках ежегодной пресс-конференции.
Глава государства отметил, что, несмотря на противоположные взгляды с Эрдоганом, он считает президента Турции человеком, который держит слово и "хвостом не виляет".
Если он считает, что это выгодно для его страны, он идет до конца.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин заявил, что пока не принял решение об участии в выборах в 2024 году.
Видео: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все