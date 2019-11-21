Россия предостерегает США от навязывания услуг посредничества в Белоруссии

В Москве считают, что штаты должны прекратить навязывание извне односторонних посреднических услуг.

Заместитель МИДа РФ Андрей Руденко пообщался с послом США Джоном Салливаном. Он предостерег США от навязывания услуг посредничества в Белоруссии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу МИД России.

Руденко побеседовал с Салливаном по телефону. Они обсудили сложившуюся ситуацию в Белоруссии. Российский дипломат подчеркнул недопустимость вмешательства во внутриполитические процессы. Руденко указал на перспективу провести в Белоруссии конституционную реформу. По его словам, она будет нацелена на либерализацию политической системы с привлечением к этому членов трудовых коллективов и представителей гражданского общества.

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