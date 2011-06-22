Замглавы МИД РФ заявил о конфронтационном характере экономической инициативы США в АТР

Андрей Руденко напомнил о проблемах, связанных с рамочной договоренностью, выдвинутой США.

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Андрей Руденко заявил о конфронтационном характере экономической американской инициативы в в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В ходе выступления на XIII Азиатской конференции, организованной на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай", дипломат объяснил, что подразумевает выдвинутая США рамочная договоренность.

... Носит конфронтационный характер и откровенно направлена на ослабление инклюзивных форматов, таких как Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), их подмену Индо-Тихоокеанской стратегией. Андрей Руденко, замглавы МИД РФ

Эксперт полагает, что данные тенденции в сфере безопасности чреваты для региона глобальными рисками, разбалансировкой сил при многосторонности Восточной Азии. Андрей Руденко видит в регионе более интенсивное наращивание активности нерегиональных мировых игроков. В этом перечне он называл Великобританию, Евросоюз, Канаду, Австралию, Германию и Францию.

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Фото и видео: Вконтакте / Международный дискуссионный клуб "Валдай"