В МИД России выразили беспокойство из-за возможной активизации ИГ* в Афганистане

Речь идет о вражде ИГ* с движением "Талибан"*.

В Министерстве иностранных дел России обеспокоены, что "Исламское государство" (*ИГИЛ, террористическая организация, запрещена на территории РФ) может воспользоваться сложившейся ситуацией на севере Афганистана. Об этом в интервью "РИА Новости" сказал спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Он подчеркнул, что "Исламское государство"* и движение "Талибан"* (террористические организации, запрещены на территории РФ) враждуют между собой, что может негативно сказаться на обстановке в Афганистане.

По нашим оценкам, 3-4 тысячи игиловцев осталось на севере. Но, когда север контролировали правительственные силы, они не воевали с ИГИЛ*, ИГИЛ* чувствовал себя там прекрасно, а талибы их бьют. Замир Кабулов, спецпредставитель президента РФ по Афганистану

По его словам, согласно прогнозам внешнеполитического ведомства России, активные боевые действия на территории Афганистана будут продолжаться приблизительно два месяца. Кабулом отметил, что за это время талибы могут захватить еще несколько регионов.

Ранее в МИД России объяснили диалог Москвы с талибами. Отмечается, что диалог с ними был установлен семь лет назад.

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