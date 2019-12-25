В МИД России указали на наступательные действия ВС Украины в Донбассе

Действия Киева нагнетают напряженность на востоке Украины и саботируют Минские договоренности, заявили в ведомстве.

Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в ряде районов на Донбассе. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, пишет "РИА Новости".

Она уточнила, отчеты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ говорят о наступлении украинских военных в районе Гранитного и Старомарьевки. По словам Захаровой, данные действия Киева нагнетают напряженность на востоке Украины и саботируют Минские договоренности, что вызывает серьезную тревогу.

Горячие головы киевского режима, ощущая, видимо, полную безнаказанность, выступают за силовое решение внутриукраинского кризиса. Нагнетается обстановка в зоне конфликта. Продолжает поступать информация об использовании запрещенных минским комплексом мер вооружений, которые поставляются на Украину странами НАТО. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она добавила, что в настоящее время ведется активная массированная информационно-политическая кампания о якобы "российской агрессии". По мнению Захаровой, украинские власти делают это намеренно, чтобы "отвлечь внимание от деградации социально-экономической и <…> политической ситуации в стране".

Напомним, глава ГУР министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия якобы собирается в начале 2022 года напасть на Украину. По его версии, российские военные задействуют сначала боевую авиацию, а также артиллерийские и бронетанковые орудия. После этого с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию начнется вторжение воздушно-десантных сил РФ на территорию Украины.

Ранее появилось видео удара беспилотника на Донбассе.

Фото: МИД РФ