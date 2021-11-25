Дрон Bayraktar атаковал опорный пункт сил ДНР.

Появилось видео удара беспилотника на Донбассе. Кадры размещены в открытом доступе журналистами УНИАН. Известно, что атаку совершили Вооруженные силы Украины по позициям противника на юго-востоке страны. Кадры опубликованы добровольцем. Девушка уточнила, что боевой дрон точечно сбросил на территорию опорного пункта боеприпас.

Украинский главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил прессе о том, что Киев отработал новую тактику использования турецких беспилотников Bayraktar, а также протестировал работу противотанковых ракетных комплексов Javelin американского производства. Предположительно, 26 октября Украина впервые задействовал в боях на Донбассе Bayraktar против самопровозглашенной ДНР. Сведения о жертвах не поступали.

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Фото и видео: Facebook/Юлия Толмачева