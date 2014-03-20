В МИД РФ прокомментировали обвинения Блинкена в адрес России в "срыве" совещания ОБСЕ

Зайцев напомнил, что шведские партнеры отказали в предложениях, выдвинутых РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали обвинения американского государственного секретаря Энтони Блинкена в адрес Москвы о "срыве" совещания ОБСЕ по вопросам реализации обязательств в области человеческого измерения. Алексей Зайцев заметил, что такое заявление со сторон ыГосдепартамента США является очередной попыткой Вашингтона исказить настоящее положение дел.

Подчеркнем, что Россия сделала все возможное для нахождения развязок по варшавскому совещанию. В этой связи попытки выставить нашу позицию как срыв совещания рассматриваем как недобросовестные и подрывающие дух партнерства и сотрудничества в ОБСЕ Алексей Зайцев, представитель МИД РФ

В МИД РФ напомнили журналистам о том, что Москва ранее настаивала на включение в повестку обсуждений вопроса по борьбе с героизацией нацизма и неонацизма из-за обострения проблемы на территории ОБСЕ. Москва рассчитывала на обеспечение недискриминационного доступа к мероприятиям для всех участников, включая НПО. Однако шведские партнеры решили не учитывать инициативу РФ. Эта ситуация вызывает у Москвы недоумение.

В МИД выразили сожаление из-за решения Чехии по АЭС "Дукованы".

Фото и видео: МИД России