Александр Панкин заявил, что дипломаты призывают США "не делать глупостей".

В МИД РФ прокомментировали о возможные поставки THAAD на Украину. Заместитель министра по внешней политике Александр Панкин рассказал на международной дискуссионной площадке "Валдай" заметил, что Москва призывает Вашингтон быть осмотрительным и не совершать глупых поступков. Таким образом чиновник ответил на вопрос журналистов о том, какой будет возможная реакция Кремля и МИД в том случае, если американцы удовлетворят запрос Киева на поставку противоракетных комплексов THAAD.

Мы и сейчас призываем наших американских коллег, с которыми мы находимся в диалоге на разных уровнях, включая самый высокий уровень, не пользоваться ситуацией для того, чтобы заводить ее дальше и дальше в тупик, из которого трудно будет найти выход. Александр Панкин, замглавы МИД РФ

Панкин заметил прессе, что Россия планирует и в дальнейшем использовать дипломатические методы со своей стороны для решения напряженности в регионе Восточной Европы. По словам замглавы ведомства, американские коллеги, видимо, предпочитают другие способы взаимодействия.

В ОДКБ заявили об отсутствии прямой угрозы экспансии со стороны властей Афганистана.

Фото и видео: YouTube / Valdai Club