Мария Захарова ответила на обвинение Андрея Спыну к "Газпрому".

В российском внешнеполитическом ведомстве призвали Молдавию не политизировать двустороннее сотрудничество. Соответствующее заявление сделала в ходе регулярного брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Чиновница пояснила, что РФ призывают Кишинев к работе по имеющимся проблемам. Таким образом эксперт прокомментировала прессе высказывание молдавского вице-премьера Андрея Спыну о том, что республиканские власти могут подать в суд на компанию "Газпром". Российского энергетического оператора чиновнике обвинил в провоцировании кризиса в стране.

Обратили внимание на совершенно безосновательное заявление... он сделал как попытку оправдаться за непопулярное, с точки зрения западных кураторов, решение Кишинева возобновить поставки газа в Приднестровье в обмен на получение электроэнергии с левобережья Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова напомнила о том, что "Газпром" несколько десятилетий обеспечивает энергетическую безопасность целого ряда стран, включая Молдавию. В МИД уверены в том, что предприятие не сделало ни одного шага, который бы негативно повлиял на его авторитет надежного поставщика.

Захарова: РФ предупредила желающих вмешаться в ход СВО о тяжелых последствиях этого шага.

Фото и видео: МИД России