В МИД России предложили главреду итальянского издания топить дом своими газетами

В ведомстве напомнили, что Россия никогда не подводила Италию с поставками газа.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала статью, опубликованную в итальянской газете la Repubblica, под названием "Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу. Она поделилась мнением в своем Telegram-канале.

Автор материала, главный редактор "Репубблики" Маурицио Молинари, предполагает, что Кремль преследует цель – создать параллельные кризисы, а президент РФ Владимир Путин выступает как режиссер кризисных ситуаций в Европе. Представитель СМИ выразил озабоченность, что все это "совпало" с предстоящим запуском "Северного потока - 2", а также с "враждебным настроем Москвы" к достижению соглашений по климату.

Захарова обратилась к Молинари и напомнила ему, что Россия никогда не подводила Италию с поставками газа. Она предложила журналисту топить дом своими газетами, если ему не нравится российское голубое топливо.

Как совесть итальянского журналиста позволяет Вам в таком хамском тоне высказываться о российских поставщиках углеводородов? Лично Вам, господин Молинари, не нравится российский газ? Отлично. У меня есть прекрасная идея – Маурицио, топите свой дом газетой la Repubblica в знак протеста. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она предложила главреду "Репубблики" напечатать "одно предложение правды", что Россия является самым надежным поставщиком газа для Европы.

Ранее МИД России опубликовал переписку главы ведомства Сергея Лаврова с коллегами из Франции и Германии. Обнародование документов в министерстве назвали вынужденной мерой, так как в последнее время зачастую "подвергаются искажению" роль и позиция Москвы в урегулировании конфликта на востоке Украины и ее подходы к проведению встреч в "нормандском формате".

Фото: МИД РФ