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В МИД назвали "вбросом" обвинения РФ в дезинформации по коронавирусу

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Своим мнением поделилась представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала намеренным вбросом информацию о том, что Россия якобы организовала дезинформационную атаку по США.

Ранее в США обвинили РФ в попытках нанести удар по их институтам с помощью клеветы о коронавирусе. Об этом заявил замгоссекретаря по Европе и Евразии Филип Рикер. По его словам,  в соцсетях Twitter, Facebook и Instagram появился ряд сообщений, в которых содержатся конспирологические теории. Согласно ним Вашингтон создал вирус в качестве биологического оружия против Китая. 

Теги: коронавирус, мид рф, россия, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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