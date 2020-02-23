В МИД назвали "вбросом" обвинения РФ в дезинформации по коронавирусу

Своим мнением поделилась представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала намеренным вбросом информацию о том, что Россия якобы организовала дезинформационную атаку по США.

Ранее в США обвинили РФ в попытках нанести удар по их институтам с помощью клеветы о коронавирусе. Об этом заявил замгоссекретаря по Европе и Евразии Филип Рикер. По его словам, в соцсетях Twitter, Facebook и Instagram появился ряд сообщений, в которых содержатся конспирологические теории. Согласно ним Вашингтон создал вирус в качестве биологического оружия против Китая.