США обвинили РФ в дезинформации по коронавирусу

Вашингтон считает, что его имидж пытаются дискредитировать.

США обвинили РФ в попытках нанести удар по их институтам с помощью клеветы о коронавирусе. Об этом заявил замгоссекретаря по Европе и Евразии Филип Рикер.

По его словам в Twitter, Facebook и Instagram появился ряд сообщений, в которых содержатся конспирологические теории. Согласно ним Вашингтон создал вирус в качестве биологического оружия против Китая.

По словам Рикера, РФ таким образом хочет посяеть раздор и навредить имиджу Вашингтона. Он добавил, что Госдеп поставил задачу бороться с фейковыми аккаунтами.

Видео: Youtube / Radio Free Europe/Radio Liberty