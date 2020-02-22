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США обвинили РФ в дезинформации по коронавирусу

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Вашингтон считает, что его имидж пытаются дискредитировать.

США обвинили РФ в попытках нанести удар по их институтам с помощью клеветы о коронавирусе. Об этом заявил замгоссекретаря по Европе и Евразии Филип Рикер.

По его словам в  Twitter, Facebook и Instagram появился ряд сообщений, в которых содержатся конспирологические теории. Согласно ним Вашингтон создал вирус в качестве биологического оружия против Китая. 

По словам Рикера, РФ таким образом хочет посяеть раздор и навредить имиджу Вашингтона. Он добавил, что Госдеп поставил задачу бороться с фейковыми аккаунтами. 

Видео: Youtube / Radio Free Europe/Radio Liberty

Теги: госдеп, коронавирус
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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