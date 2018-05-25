В МИД Польши призвали отключить от SWIFT все банки России и Белоруссии

Збигнев Рау внес предложения по новому санкционному пакету против РФ.

В польском внешнеполитическом ведомстве призвали отключить от международной банковской системы SWIFT все кредитные организации России и Белоруссии в рамках седьмого санкционного пакета Евросоюза в адрес Москвы. Информацией с журналистами во время совместного брифинга с австрийским коллегой Александером Шалленбергом поделился Збигнев Рау.

Принятый Европейским советом шестой пакет санкций - важный шаг в направлении обеспечения независимости Европы от российских энергоносителей. Однако этого недостаточно. Збигнев Рау, глава МИД Польши

Чиновник заметил, что Брюсселю требуется начинать работать над формированием дополнительного санкционного пакета против России. Кроме отключения от SWIFT Варшава предлагает полностью запретить импорт российского газа и продуктов нефтехимии в регион.

Бывший президент Польши предложил создать новый Евросоюз.

Фото: МИД России