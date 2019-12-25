Бывший президент Польши предложил создать новый Евросоюз

Политический деятель уверен, что если бы Польша захотела вступить в новый союз, она бы приняла все права и обязанности объединения.

Экс-президент Польши Лех Валенса порекомендовал Европейскому собза распуститься и создать новый. По мнению политика и руководителя профсоюза "Солидарность", страны должны исключить появление в новом составе Варшавы и Будапешта.

Политический деятель уверен, что если бы Польша захотела вступить в новый союз, то ей пришлось бы согласиться не только с правами, но и с обязанностями, налагаемыми объединением.

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