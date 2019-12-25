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Бывший президент Польши предложил создать новый Евросоюз
Сегодня, 18:40
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Бывший президент Польши предложил создать новый Евросоюз

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Политический деятель уверен, что если бы Польша захотела вступить в новый союз, она бы приняла все права и обязанности объединения.

Экс-президент Польши Лех Валенса порекомендовал Европейскому собза распуститься и создать новый. По мнению политика и руководителя профсоюза "Солидарность", страны должны исключить появление в новом составе Варшавы и Будапешта. 

Политический деятель уверен, что если бы Польша захотела вступить в новый союз, то ей пришлось бы согласиться не только с правами, но и с обязанностями, налагаемыми объединением.

Ранее на Piter.tv: экспансия Польши в отношении Украины проводилась много лет.

Фото: Pexels

Теги: евросоюз новый, лех валенса, политика, профсоюз солидарность, экс-президент польши
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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