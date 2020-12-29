В МИД Норвегии заявили, что разочарованы решением России выйти из ДОН

Ранее процесс выхода РФ из Договора по открытому небу не одобрили французские дипломаты.

В МИД Норвегии заявили, что разочарованы решением России выйти из Договора по открытому небу. Об этом журналистам рассказала глава внешнеполитического ведомства Ине Эриксен Сёрейде. Она отметила, что Осло не поддерживает запуск процедуры по выходу из ДОН.

Норвегия разочарована тем, что Россия намеревается выйти из договора. Этот договор является важным вкладом в снижение риска и поддержание нашей общей безопасности. Мы с беспокойством смотрим на то, как разрушаются механизмы контроля над вооружениями Ине Эриксен Сёрейде, глава МИД Норвегии

Чиновница уточнила, что Норвегия, как и страны-партнеры, видит в Договоре общую структуру безопасности, которая служит в том числе и российским интересам. В МИД Норвегии обсудят, как именно документ может продолжать свое действие.

МИД Франции прокомментировал выход России из Договора по открытому небу.

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