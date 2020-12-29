Объявлено о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора.

Россия начала выход из Договора по открытому небу. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования Договора. цитата из заявления МИД РФ

В ведомстве заявили, что вынуждены сообщить о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу. Как только они завершатся, соответствующее уведомление направят депозитариям.

В МИД РФ подчеркнули, что после выхода США из договора Москва выдвинула "конкретные, соответствующие фундаментальным положениям" предложения. Однако, констатируют в ведомстве, союзники их не поддержали.

Ранее Рябков призвал НАТО прекратить совместные ядерные миссии.