Россия начала выход из Договора по открытому небу. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.
В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования Договора.
цитата из заявления МИД РФ
В ведомстве заявили, что вынуждены сообщить о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу. Как только они завершатся, соответствующее уведомление направят депозитариям.
В МИД РФ подчеркнули, что после выхода США из договора Москва выдвинула "конкретные, соответствующие фундаментальным положениям" предложения. Однако, констатируют в ведомстве, союзники их не поддержали.
Ранее Рябков призвал НАТО прекратить совместные ядерные миссии.
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