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Россия начала выход из Договора по открытому небу
Сегодня, 14:33
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matveyvn

Россия начала выход из Договора по открытому небу

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Объявлено о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора.

Россия начала выход из Договора по открытому небу. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования Договора.

цитата из заявления МИД РФ

В ведомстве заявили, что вынуждены сообщить о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу. Как только они завершатся, соответствующее уведомление направят депозитариям.

В МИД РФ подчеркнули, что после выхода США из договора Москва выдвинула "конкретные, соответствующие фундаментальным положениям" предложения. Однако, констатируют в ведомстве, союзники их не поддержали.

Ранее Рябков призвал НАТО прекратить совместные ядерные миссии.

Теги: договор по открытому небу, мид рф, оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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