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МИД Франции прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
Сегодня, 8:19
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МИД Франции прокомментировал выход России из Договора по открытому небу

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По мнению дипломатов, решение Москвы подрывает взаимное доверие.

МИД Франции прокомментировал выход России из Договора по открытому небу. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Парижа рассказал журналистам о том, что  чиновники надеются на то, что Москва пересмотрит свое решение.

Франция сожалеет в связи с заявлением РФ о намерении в ближайшее время инициировать процедуру выхода из Договора по открытому небу, который является столпом архитектуры контроля над обычными вооружениями и способствует миру и безопасности на нашем континенте

представитель МИД Франции

Ранее в российском МИД заявили, что после выхода Вашингтона из соглашения "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". Россия подчеркнула, что страны-партнеры не поддержали предложения по обеспечению жизнеспособности договора в новых условиях.

МИД Франции уверен, что действия РФ подрывают усилия по укреплению взаимного доверия и коллективной безопасности.

Россия начала выход из Договора по открытому небу.

Фото: Pixabay.com

Теги: договор по открытому небу, мид, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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