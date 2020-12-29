По мнению дипломатов, решение Москвы подрывает взаимное доверие.

МИД Франции прокомментировал выход России из Договора по открытому небу. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Парижа рассказал журналистам о том, что чиновники надеются на то, что Москва пересмотрит свое решение.

Франция сожалеет в связи с заявлением РФ о намерении в ближайшее время инициировать процедуру выхода из Договора по открытому небу, который является столпом архитектуры контроля над обычными вооружениями и способствует миру и безопасности на нашем континенте представитель МИД Франции

Ранее в российском МИД заявили, что после выхода Вашингтона из соглашения "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". Россия подчеркнула, что страны-партнеры не поддержали предложения по обеспечению жизнеспособности договора в новых условиях.

МИД Франции уверен, что действия РФ подрывают усилия по укреплению взаимного доверия и коллективной безопасности.

Россия начала выход из Договора по открытому небу.

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