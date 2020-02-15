В МИД Норвегии ответили отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену

Замглавы дипломатического ведомства отметил, что Норвегия отвечает на запросы лиц, имеющих интересы на архипелаге.

Как передает норвежский портал High North News со ссылкой на слова замглавы МИДа Аудуна Халворсена, в Осло отказались от предложений консультаций по вопросу жизни на Шпицбергене, инициированных главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В письме не было "ничего нового", отметил он.

Дипломат упомянул, что в Норвегии рассматривают запросы лиц и компаний, имеющих свои интересы на архипелаге, однако консультации с другой страной по вопросу жизни на ее суверенной территории проводить не намерены. Вместо этого норвежский дипломат призвал Россию обратить внимание на восстановление отношений с Западом после кризиса на Украине.

Ранее посольство РФ в Норвегии указало стране на то, что на Шпицбергене нарушается договор о регулировании жизни на архипелаге. Дипломаты указали, что при разработке перспективных участков шельфа российские компании были лишены возможности участия в конкурсах на разработку нефтегазовых ресурсов.

Видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Russia, FRANCE 24 English