Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене

Заявление диппредставительства опубликовано на странице в Facebook.

Посольство России в Норвегии указало стране на то, что на Шпицбергене нарушается договор о регулировании жизни на архипелаге. Дипломаты указали, что при разработке перспективных участков шельфа российские компании были лишены возможности участия в конкурсах на разработку нефтегазовых ресурсов.

При этом Россия осознает суверенитет Норвегии над архипелагом, отметили в посольстве. При этом дипломаты напомнили, что Шпицберген получен Осло на условиях соглашения от 1920 года, не являясь исконно норвежской территорией. Действие договора распространяется также на континентальный шельф.

Ранее мы сообщали о том, что Белоруссия закупила у Норвегии партию нефти. Минск получит 80 тысяч тонн данного ресурса. Его поставят через морской порт в литовской Клайпеде. Нефть пойдет на перерабатывающий завод "Нафтан".