Министры внешнеполитических ведомств Китая и РФ встретились первый раз после начала пандемии.

В МИД Китая заявили о "прочной как скала" сплоченности с Россией. Об этом агентству Синьхуа рассказал глава ведомства Ван И по итогам рабочего визита в РФ. По словам чиновника, никакие внешние факторы не могут повлиять на "нерушимую дружбу" Москвы и Пекина.

В условиях шаткой и постоянно меняющейся международной обстановки прочные российско-китайские отношения имеют еще большее значение для поддержания регионального и международного мира и безопасности Ван И, глава МИД Китая

Министр отметил, что после начала пандемии коронавируса он впервые лично встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым. В ходе длительных переговоров стороны достигли консенсуса в отношении укрепления взаимодействия Пекина и Москвы, а также реагирования на международные и региональные вызовы.

Генсек ООН считает, что США и РФ должны продлить СНВ-3 независимо от участия Китая.