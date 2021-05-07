Ван Вэньбинь рассказал, что обломки практически не угрожают поверхности Земли.

В МИД Китая заявили, что большая часть ракеты "Чанчжэн-5Б" сгорит в атмосфере. Такое заявление на регулярном брифинге перед журналистами сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь. Чиновник отметил, что ущерб или опасность объектам на Земле от падения объекта маловероятен. Он объяснил, почему так считает.

Насколько нам известно, она была спроектирована особым образом - большинство ее частей разрушатся и сгорят во время вхождения в атмосферу. Крайне маловероятно, что они нанесут какой-либо ущерб на Земле или помешают полетам. Ван Вэньбинь, официальный представитель МИД КНР

Напомним, что Китайское национальное космическое управление 29 апреля при помощи носителя "Чанчжэн-5Б" вывело на орбиту главный модуль национально космической станции. Изначально запуск был объявлен как успешный. Позже стало понятно, что обломки ракеты ориентировочно 8 мая попадут на планету. Вооруженные силы США следят за их перемещением. Майк Ховард заявил, что риски падения CZ-5B "нельзя полностью исключить".

Стало известно о возможном падении на Землю неконтролируемой китайской ракеты.

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