Место падения Long March 5B будет известно за несколько часов до этого момента.

Стало известно о возможном падении на Землю неконтролируемой китайской ракеты-носителе. Об этом сообщили журналисты телеканала "360" со ссылкой на CNN. Американские представители сослались на данные представителя Пентагона Майка Ховарда. Чиновник отметил, что речь идет о тяжелой Long March 5B, которая вышла из-под контроля после запуска.

Она вновь войдет в атмосферу где-то между 8 и 10 мая. За этот двухдневный период она совершит кругосветное путешествие 30 раз. Эта штука движется со скоростью примерно 18 тысяч миль в час. Джонатан Макдауэлл, ученый из Астрофизического центра университета Гарварда

В американском космическом командовании полагают, что ракета войдет в атмосферу Земли 8 мая. Точное место падения специалисты узнают за несколько часов до инцидента. Сейчас определить эту локацию невозможно из-за скорости Long March 5B.

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