Дипломат считает, что развитие Китая не представляет угрозы для Запада и "не бьёт" по нему.

В МИД Китая оценили отношения Пекина с Вашингтоном. Заявление сделал глава ведомства Ван И на китайско-американском форуме, который прошёл в режиме видеоконференции.

Дипломат отметил, что отношения двух стран сейчас столкнулись с серьёзным вызовом, какого не было с самого установления отношений между двумя державами. По словам Ван И, некоторые люди в США из идеологических отношений пытаются выставить КНР врагом и конкурентом.

Ван И подчеркнул, что Китай не может копировать иностранные модели, но при этом он не экспортирует свою.

Китай не может и не способен превратиться в еще одни США. Ван И, глава китайского МИД

Дипломат считает, что развитие Китая не представляет угрозы для Запада и "не бьёт" по нему.

Ранее Пекин призвал США прекратить давление на китайские компании.