  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В МИД Китая оценили отношения Пекина с Вашингтоном
Сегодня, 8:08
89
matveyvn

В МИД Китая оценили отношения Пекина с Вашингтоном

0 0

Дипломат считает, что развитие Китая не представляет угрозы для Запада и "не бьёт" по нему.

В МИД Китая оценили отношения Пекина с Вашингтоном. Заявление сделал глава ведомства Ван И на китайско-американском форуме, который прошёл в режиме видеоконференции.

Дипломат отметил, что отношения двух стран сейчас столкнулись с серьёзным вызовом, какого не было с самого установления отношений между двумя державами. По словам Ван И, некоторые люди в США из идеологических отношений пытаются выставить КНР врагом и конкурентом.

Ван И подчеркнул, что Китай не может копировать иностранные модели, но при этом он не экспортирует свою.

Китай не может и не способен превратиться в еще одни США.

Ван И, глава китайского МИД

Дипломат считает, что развитие Китая не представляет угрозы для Запада и "не бьёт" по нему.

Ранее Пекин призвал США прекратить давление на китайские компании.

Теги: дипломатия, китай, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии