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Пекин призвал США прекратить давление на китайские компании
Сегодня, 13:03
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lesjasap

Пекин призвал США прекратить давление на китайские компании

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В МИД прокомментировали заявления США об угрозе со стороны китайских приложений.

Пекин призвал США прекратить давление на китайские компании. Об этом во время брифинга с журналистами заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Он призвал Вашингтон отбросить предрассудки и не использовать государственные механизмы на китайские корпорации.

Правительство Китая всегда требовало от китайских предприятий развивать внешнеэкономическое сотрудничество на основании законов и в соответствии с существующими правилами

Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД Китая

Чиновник заметил, что высказывание некоторых американских политиков представляют собой "пустые домыслы". Речь идет о возможном запрете работы китайского приложения TikTok. В Белом доме считают, что сервис несет угрозу для безопасности личных данных пользователей.

Китай прокомментировал блокировку своих приложений в Индии.

Теги: китай, мид, чжао лицзянь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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