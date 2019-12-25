В МИД прокомментировали заявления США об угрозе со стороны китайских приложений.

Пекин призвал США прекратить давление на китайские компании. Об этом во время брифинга с журналистами заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Он призвал Вашингтон отбросить предрассудки и не использовать государственные механизмы на китайские корпорации.

Правительство Китая всегда требовало от китайских предприятий развивать внешнеэкономическое сотрудничество на основании законов и в соответствии с существующими правилами Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД Китая

Чиновник заметил, что высказывание некоторых американских политиков представляют собой "пустые домыслы". Речь идет о возможном запрете работы китайского приложения TikTok. В Белом доме считают, что сервис несет угрозу для безопасности личных данных пользователей.

Китай прокомментировал блокировку своих приложений в Индии.