В МИД Канады считают, что следующим генсеком ООН должна стать женщина

Мелани Жоли указала в деятельности ООН на неприемлемый факт.

В канадском внешнеполитическом ведомстве считают, что следующим генеральным секретарем Всемирной организации должна стать женщина. Соответствующее заявление сделала глава министерства по иностранным делам Канады Мелани Жоли, выступая на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи при ООН в Нью-Йорке. Иностранный дипломат назвала неприемлемым тот факт, что за последние 80 лет ни одна женщина не занимала этот должностной пост.

Уже почти 80 лет ни одна женщина не занимала пост генерального секретаря. Это неприемлемо. Следующим лидером этого великого института должна стать женщина. Мелани Жоли, глава МИД Канады

Канада поддерживает создание Государства Палестина.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций