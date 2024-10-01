Канада поддерживает создание Государства Палестина

Правительство Канады поддерживает идею создания независимого палестинского государства и признает его, когда придет время. Об этом заявила глава канадского внешнеполитического ведомства Мелани Жоли, выступая на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи при Всемирной организации в Нью-Йорке.
Канада поддерживает создание палестинского государства. И мы официально признаем Государство Палестина в нужное время, когда это будет наиболее благоприятно для построения прочного мира.
Мелани Жоли, глава МИД Канады
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил прессе, что Оттава и ее международные союзники ведут работу над началом процесса по завершению палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке. Мирный документ должен быть создан на основе сосуществования двух государств с официальным признанием Палестины.
В Канаде момент удара молнии в самолет попал на видео.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все