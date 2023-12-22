В Канаде момент удара молнии в самолет попал на видео

Инцидент произошел с пассажирским самолетом компании Air Canada.

Молния ударила в пассажирский самолет Boeing 777-300 иностранной компании Air Canada после того, как он вылетел из международного аэропорта Ванкувера в Лондон. Соответствующей информацией поделились канадские СМИ со ссылкой на видеозапись, опубликованную в социальных сетях. Очевидцы смогли заснять момент попадания молнии в борт. Известно, что происшествие зафиксировано в минувшие выходные, 3 марта. Воздушное судно взлетало в темное время суток. Спустя несколько секунд после начала взлета в самолет ударила молния. На текущий момент неизвестно, продолжил ли экипаж полет или вернулся в аэропорт вылета.

СМИ: в британском Оксфордшире после удара молнии вспыхнул сильный пожар.

Фото и видео: Telegram / Mash