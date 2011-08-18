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СМИ: в британском Оксфордшире после удара молнии вспыхнул сильный пожар

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В настоящее время сведений о пострадавших нет.

Кпупное возгорание зафиксировано в понедельник вечером на предприятии, расположенном на территории британского графства Оксфордшир. Пожар возник после удара молнии в местное газохранилище. Соответствующее заявление сделали местные журналисты со ссылкой на очевидцев инцидента. В компании  Severn Trent Green Power, на объекте которой случилось воспламенение, уточнили, что никто не пострадал. В момент ликвидации огня метеорологическая станция объявила желтый уровень опасности в связи с грозой и ливнем до двух часов утра (до четырех часов очи по московскому времени).

Крупный пожар разразился после того, как молния ударила в газовый резервуар на перерабатывающем предприятии недалеко от деревни Ярнтон во время бури.

сообщение телеканала Sky News

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Фото и видео: Telegram / SHOT

Теги: великобритания, молния, оскфордшир
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Пожар, Мировые новости,

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