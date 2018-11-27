Стали известны подробности о гибели петербургского туриста во время сплава по Ладоге

48-летний мужчина оказался в ледяной воде вместе с другой туристкой после того, как их каяк перевернулся.

В Карелии погиб 48-летний житель Петербурга, который участвовал в сплаве по Ладоге. Туристку, которая находилась с мужчиной в одном каяке, доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Об этом пишет издание spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ.

Происшествие произошло накануне: группа туристов, состоящая из восьми человек, переплывала с острова Валаам до деревни Укса: расстояние между пунктами составляет примерно 30 км. Сильные волны, вызванные ветром, опрокинули один из каяков. В результате мужчина и женщина оказались в ледяной воде и были вынуждены добираться до берега, держась за опрокинутую лодку в течение двух часов. Навстречу им выдвинулись сотрудники МЧС, которые смогли преодолеть 18 км бездорожья, 2 из которых преодолевали пешком.

На месте работали 13 спасателей и 5 единиц спецтехники. Туристку госпитализировали в медицинское учреждение города Питкярант в тяжёлом состоянии. Мужчину спасти не удалось, он умер от переохлаждения. Установлено, что он был опытным туристом и часто на лодке в Финском заливе и в водах Карелии. У погибшего есть супруга и двое детей.

Следственный комитет Карелии начал проверку по факту случившегося.

Ранее мы сообщили о том, что на острове Снегирь в Ленобласти нашли труп мужчины.

Видео: Telegram / МЧС России