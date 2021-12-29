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В МИД Франции выразили надежду на диалог и деэскалацию на Украине
Сегодня, 10:39
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В МИД Франции выразили надежду на диалог и деэскалацию на Украине

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Клеман Бон прокомментировал результаты переговоров Макрона и Путина.

В МИД Франции выразили надежду на диалог и деэскалацию на Украине. Такое заявление в эфире местного телеканала France 2 сделал государственный секретарь внешнеполитического ведомства страны Клеман Бон. Он прокомментировал завершившуюся встречу между французским президентом Эмманюэлем Макроном и российским лидером Владимиром Путиным. Политики беседовали друг с другом на протяжении пяти часов.

Есть возможный путь, чтобы избежать конфликта, что является нашей целью. Это займёт какое-то время, есть ещё много рисков… но надежда на диалог есть и вчера она материализовалась.

Клеман Бон, госсекретарь МИД Франции

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Фото: European Comission

Теги: донбасс, клеман бон, мид, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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