Клеман Бон не исключает, что Париж купит российский препарат для профилактики COVID-19.

В МИД Франции оценили перспективы использования "Спутника V". Об этом в эфире местного телеканала BFMTV сообщил государственный секретарь внешнеполитического ведомства Клеман Бон. Чиновник рассказал, что Париж не будет отказываться от российского препарата для профилактики коронавируса после того, как он пройдет необходимую сертификацию в Европейском регуляторе по лекарствам.

Российская вакцина – это очень важно. Мы не лишаем себя никакого полезного решения, никакой полезной вакцины... Для всех вакцин – каким бы ни был их паспорт – необходима сертификация европейскими властями. Клеман Бон, госсек МИДа Франции

Эксперт объяснил, что российский производитель вакцины задержал подачу заявку регистрации в EMA. Документы регулятор получил от коллег только в марте. На их изучение у специалистов уйдет порядка двух месяцев. Бон не исключил того, что Париж закупит "Спутник V" после того, как он будет одобрен. Также МИД полагает, что препарат может производиться на территории Франции.

Париж и Берлин ведут дискуссии для сближения позиций по "Северному потоку - 2".

Видео: YouTube / BFMTV