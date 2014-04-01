В МИД Франции считают российский газопровод угрозой европейскому региону.

Париж и Берлин ведут дискуссии для сближения позиций по "Северному потоку - 2". Об этом в эфире местного телеканала BFM сообщил государственный секретарь при МИД Франции Клеман Бон. Чиновник напомнил, что стороны придерживаются разных позиций по вопросу реализации проекта российского газопровода в Европу.

Наши подходы не совпадают. Но мы ведем дискуссии для их сближения...проект может привести к газовой зависимости от России. Клеман Бон, госсекретарь МИД Франции

Напомним, что трубопровод "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток с общей мощностью 55 млрд кубометров ежегодно. Проект пройдет по побережью России через Балтийское море до ФРГ. ранее работы по строительству были приостановлены из-за американских санкций. Швейцарской компании Allseas пришлось отказаться от выполнения работ. Проект возобновился в декабре прошлого года. Сейчас укладка труб ведется в территориальных водах Дании.

В зоне строительства "Северного потока-2" замечены иностранные военные корабли.

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