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Париж и Берлин ведут дискуссии для сближения позиций по "Северному потоку - 2"
Сегодня, 11:24
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lesjasap

Париж и Берлин ведут дискуссии для сближения позиций по "Северному потоку - 2"

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В МИД Франции считают российский газопровод угрозой европейскому региону.

Париж и Берлин ведут дискуссии для сближения позиций по "Северному потоку - 2". Об этом в эфире местного телеканала BFM сообщил государственный секретарь при МИД Франции Клеман Бон. Чиновник напомнил, что стороны придерживаются разных позиций по вопросу реализации проекта российского газопровода в Европу.

Наши подходы не совпадают. Но мы ведем дискуссии для их сближения...проект может привести к газовой зависимости от России.

Клеман Бон, госсекретарь МИД Франции

Напомним, что трубопровод "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток с общей мощностью 55 млрд кубометров ежегодно. Проект пройдет по побережью России через Балтийское море до ФРГ. ранее работы по строительству были приостановлены из-за американских санкций. Швейцарской компании Allseas пришлось отказаться от выполнения работ. Проект возобновился в декабре прошлого года. Сейчас укладка труб ведется в территориальных водах Дании.

В зоне строительства "Северного потока-2" замечены иностранные военные корабли.

Фото: Pixabay.com

Теги: германия, клеман бон, северный поток-2, франция, фрг
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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