Бенжамен Хаддад рассказал о необходимости предусмотреть для Киева гарантии по безопасности.

Официальный Париж поддерживает вступление Украины в Североатлантический военный альянс, однако только после завершения регионального конфликта Киева с Москвой. В противном случае коллективный Запад окажется втянут в прямое противостояние с Россией. Соответствующее заявление сделал французский министр, делегат по вопросам Европы во местном министерстве по иностранным делам Бенжамен Хаддад в эфире телеканала LCI.

Франция поддерживает желание Украины вступить в НАТО и, вероятно, возможность направить ей это приглашение. Но ее вступление состоится лишь после. Ее вступление займет время, но будет необходимо для стабильности нашего континента и долгосрочных и надежных гарантий безопасности. Бенжамен Хаддад, министр по делам Европы

Чиновник отреагировал на вопрос СМИ о том, какой для страны наилучший способ обеспечить стабильность и сдерживание кризисных явлений в долгосрочной перспективе. Бенжамен Хаддад указал на то, что Франция должна предоставить Украине в среднесрочной перспективе долгосрочные гарантии по безопасности. При этом международным союзникам также важно поддерживать киевский режим на него пути вступления в Европейский союз.

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Фото и видео: YouTube / LCI