Макрон выступил за ограничение права вето в СБ ООН

Франция призвала расширить состав постоянных членов СБ ООН.

Французский президент Эмманюэль Макрон высказался в пользу ограничения права вето в Совете Безопасности ООН. Соответствующее заявление европейский политик сделал в ходе выступления на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи при Всемирной организации. Иностранец считает, что Совбез нуждается в численном расширении его состава. Париж надеется, что в СБ в качестве постоянных участников войдут Германия, Япония, Бразилия, Индия, а также еще два государства, которые определит Африка в качестве собственных представителей.

Реформа Совета Безопасности должна предполагать, наряду с переменами в его составе, изменение методов его работы, в частности ограничение права вето в случае массовых преступлений. Он должен сосредоточиться на оперативных решениях, требуемых для обеспечения мира и международной безопасности. Эмманюэль Макрон, президент Франции

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций