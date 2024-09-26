Макрон призвал Израиль прекратить эскалацию в Ливане

Глава Франции надеется, что война не дойдет до территории Ливана.

Французский президент Эмманюэль Макрон призвал власти еврейского государства прекратить эскалацию конфликта в Ливане, одновременно призвав членов ливанского шиитского движения "Хезболлах" прекратить обстрелы территории Израиля. Соответствующее заявление европейский политик сделал в ходе выступления на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи при Всемирной организации.

Мы решительно призываем Израиль прекратить эскалацию в Ливане, а "Хезболлах". Эмманюэль Макрон, президент Франции

Париж надеется, что все стороны кризиса на Ближнем Востоке будут соблюдать международные обязательства по "голубой линии", расположенной вдоль границы между Израилем и Ливаном. Эмманюэль Макрон выразил убеждение о том, что странам необходимо найти дипломатическое решение. Политик подчеркнул, что не "должно и не может быть войны в Ливане". При этом Франция в любых конфликтах всегда выступает за сохранение жизней мирных граждан. Глава Франции пообещал, что Жан-Ноэль Барро отправится на следующей неделе в Ливан ради того, чтобы продолжить мирные усилия по недопущению развязывания полномасштабной войны в регионе Ближнего Востока.

Макрон призвал создать государство Палестина и дать гарантии Израилю.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций