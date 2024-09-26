Макрон призвал создать государство Палестина и дать гарантии Израилю

Глава Франции прокомментировал конфликт на Ближнем Востоке.

Французский президент Эмманюэль Макрон призвал остановить убийства мирных жителей в секторе Газа и выступил за создание палестинского государства в рамках мирного урегулирования регионального конфликта между Израилем и ХАМАСом на основе принципа двух государств. Соответствующее заявление европейский политик сделал в ходе выступления на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи при Всемирной организации.

Необходимо, чтобы в Газе начался новый этап, чтобы оружие замолчало, чтобы вернулась гуманитарная помощь и чтобы гражданское население было наконец защищено. Развертывание международной миссии должно проложить путь к реализации решения о двух государствах. Эмманюэль Макрон, президент Франции

По мнению спикера из Парижа, решение об отправке подобной миссии должен принимать Совет Безопасности при ООН. А мирное урегулирование станет возможно в том случае, если будет сформировано палестинское государство, в тоже время Израилю будут предоставлены все необходимые гарантии по безопасности и обеспечено взаимное признание. Париж указал на важность сохранения связей с сектором Газа и западным берегом реки Иордан.

Макрон хотел, чтобы Сербия ввела санкции против России, заявил Вучич.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций