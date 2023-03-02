Макрон хотел, чтобы Сербия ввела санкции против России, заявил Вучич

Александр Вучич заметил, что не будет оправдываться за решения Белграда перед европейскими политиками.

Французский президент Эммануэль Макрон хотел бы, чтобы Белград ввел санкционное давление против России, но Сербия этого не сделала и не стыдится своей позиции. Соответствующее заявление сделал местный глава государства Александр Вучич, выступая перед журналистами на совместной пресс-конференции с коллегой из Елисейского дворца. Вучич указал СМИ на то, что за деятельность кабинета министров власти отчитываются только перед своим народом.

При этом сделали ли мы что-то против Украины? Нет. Поддерживаем территориальную целостность Украины, поддерживаем Устав ООН и воспринимаем их как дружественный народ. Мы отсюда, из Сербии, больше дали гуманитарной помощи, чем все остальные на Балканах вместе, в 20 раз. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что политический лидер из Парижа перед своим рабочим визитом в Белград, состоявшемся в период с 29 по 30 августа, заявил прессе, что перед Сербией, как и перед всей Европой, стоит вопрос поддержания единого фронта против Москвы и защиты общих ценностей. Александр Вучич устроил иностранному партнеру торжественную встречу в правительственном комплексе "Палата Сербия". Затем прошли двусторонние переговоры.

"Все стало искажено". Вучич отреагировал на арест Дурова.

Фото и видео: YouTube / Александр Вучич