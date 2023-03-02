Макрон хотел, чтобы Сербия ввела санкции против России, заявил Вучич

Французский президент Эммануэль Макрон хотел бы, чтобы Белград ввел санкционное давление против России, но Сербия этого не сделала и не стыдится своей позиции. Соответствующее заявление сделал местный глава государства Александр Вучич, выступая перед журналистами на совместной пресс-конференции с коллегой из Елисейского дворца. Вучич указал СМИ на то, что за деятельность кабинета министров власти отчитываются только перед своим народом.
При этом сделали ли мы что-то против Украины? Нет. Поддерживаем территориальную целостность Украины, поддерживаем Устав ООН и воспринимаем их как дружественный народ. Мы отсюда, из Сербии, больше дали гуманитарной помощи, чем все остальные на Балканах вместе, в 20 раз.
Александр Вучич, президент Сербии
Напомним, что политический лидер из Парижа перед своим рабочим визитом в Белград, состоявшемся в период с 29 по 30 августа, заявил прессе, что перед Сербией, как и перед всей Европой, стоит вопрос поддержания единого фронта против Москвы и защиты общих ценностей. Александр Вучич устроил иностранному партнеру торжественную встречу в правительственном комплексе "Палата Сербия". Затем прошли двусторонние переговоры.
"Все стало искажено". Вучич отреагировал на арест Дурова.
Фото и видео: YouTube / Александр Вучич
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