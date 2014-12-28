В Сербии прокомментировали задержание основателя Telegram в Париже.

Президент Сербии Александр Вучич заявил о задержании основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции, что в мире все стало искажено, потому что Запад меняет реалии ради своих интересов. Соответствующее заявление европейский политик сделал в эфире местного телеканала TV Pink. Глава государства подчеркнул, что в отношении бизнесмена примерно с 2018 года началось первое мягкое давление.

26 организаций с Запада подписали обращение к российскому государству не нарушать свобод. Прошло всего пять лет или шесть и – совсем нормально его задерживать, требовать отключения Telegram в западном мире. Все стало искажено, вещи меняются соответственно их интересам. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что рабочая поездка лидера Елисейского дворца Эмманюэля Макрона ожидается в период с 29 по 30 августа, в программе официального визита французского президента указана встреча с главой Сербии, а также подписание ряда документов о сотрудничестве Сербии и Франции.

Вучич заявил, что получал предупреждения от РФ о готовящихся в Сербии беспорядках.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић