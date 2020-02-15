В МИД Германии назвали условие полного возобновления отношений с Россией

Об этом на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил глава ведомства Хайко Маас.

Глава МИД Германии Хайко Маас на полях Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу со своим украинским коллегой, Вадимом Пристайко.

Немецкий дипломат встречи заявил, что для урегулирования ситуации на востоке Украины и возобновления всесторонних отношений с Россией странам необходимо соблюдать Минские соглашения. При этом в МИД Германии отметили, что страна настроена на диалог с правительством РФ в сфере цифровых технологий и работы с возобновляемыми источниками энергии.

Ранее мы сообщали о том, что "Газпром" намерен запустить "Северный поток – 2" в конце 2020 года. Власти России заявили о намерении достроить проект самостоятельно "Северный поток – 2". Германия также надеется, что работа по созданию газопровода и его запуск пройдет в запланированном режиме.